إصابة 4 متطوعين بشلل في الوجه بعد تلقيهم لقاح

2020/12/12 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد صادر عن هيئة إدارة

الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن إصابة 4

متطوعين بـ"شلل بيل"، بعد تلقيهم اللقاح

التجريبي لكوفيد-19 الذي طورته شركة

فايزر.

ويعتبر شلل بيل حالة تسبب شللا مؤقتا في

عضل

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