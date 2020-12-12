الكعبي: أي اتفاق يخالف قانون العجز المالي بشأن نفط إقليم كوردستان باطلا

2020/12/12 | 17:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، السبت، أي اتفاق يخالف بنود قانون العجز المالي بشأن نفط إقليم كوردستان باطلا.

جاء ذلك في بيان مقتضب للكعبي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 كانون الاول 2020)، قال فيه إن "أي اتفاق بخصوص نفط إقليم كردستان ومستحقاته يخالف لما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر باطلا" .

وفي وقت سابق، بحث رئيسا مجلسي الوزراء والنواب، مع وفد إقليم كوردستان، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 كانون الاول 2020)، ان "الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ترأسا اليوم السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان".

وناقش الاجتماع، ، الذي عقد في القصر الحكومي، بحسب البيان، "الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".

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