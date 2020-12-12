العراق ومصر يوقعان مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي

2020/12/12 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي مع نظيره المصري محمد مرزوق القصير.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين الوزاريين العراقي والمصري، التي حضرها رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم و برتوكول التعاون الخاص بمجال البحث الزراعي”.

واضاف البيان، ان “ذلك تعضيدا للتعاون المشترك ولما أفضت إليه الزيارة الناجحة للوفد العراقي ضمن المجلس التنسيقي لجمهورية مصر العربية”.

ويواصل الوفد الوزاري العراقي منذ يوم الأربعاء الماضي، مباحثاته مع الجانب المصري، للوصول إلى مراحل متقدمة في الحوارات، حيث من المقرر أن يعقد في وقت لاحق اليوم، لقاء ثلاثي بين العراق ومصر والأردن في القاهرة.

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