استشهاد 3 مواطنين بقصف تركي على اقليم كوردستان

2020/12/12 | 17:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر تشييع جثامين 3 مواطنين، استشهدوا قبل ايام بقصف تركي، على مناطق محافظة دهوك.

وافاد مراسلنا، ان الطائرت التركية قصفت قبل ايام ناحية ديرلوك بمحافظة دهوك، موضحا، ان القصف التركي اسفر عن استشهاد 3 مواطنين يعملون بتربية النحل.

واضاف: ان الشهداء من سكنة قرية " زيوة" في ديرلوك، ومن المقرر تشييع جثامينهم مساء اليوم.

وتواصل الطائرات التركية قصف مناطق باقليم كوردستان بذريعة تواجد مقرات حزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا، رغم المناشدات الرسمية والشعبية لايقاف القصف الذي يتسبب باستشهاد مواطنين وافراغ المئات من القرى الحدودية.

PUKmedia خاص

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