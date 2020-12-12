2020/12/12 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب عن الفترات الإنتقالية ماقبل التاريخ يكتسب الكتاب التاريخي اهميته التي تستوجب تلقيها والنظر اليها من خلال وعي معرفي تتجدد ادواته واساليب الكشف المعرفي فيه كما تتجلى في الكتاب الموسوم ( الفترات الانتقالية في قرى ومواقع عصور ماقبل التاريخ) الصادر عن دار الشؤون الثقافية العامة ضمن سلسلة تاريخ العراق القديم، تأليف: عادل فائق رشيد.تختص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كتاب عن الفترات الإنتقالية ماقبل التاريخ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كتاب عن الفترات الإنتقالية ماقبل التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).