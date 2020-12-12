الأمم المتحدة تدعو لإعلان حالة الطوارئ المناخية

2020/12/12 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، إن على زعماء العالم إعلان حالة "الطوارئ المناخية" في بلدانهم.

وشدد غوتيريش في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ (12 كانون الاول 2020)، على أن ذلك ضروري لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

وصرح غوتيريش في كلمة عبر الاتصال المرئي: "هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية..



لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني".

ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية التي تستمر يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.

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