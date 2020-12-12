ذبح بالسكاكين وجثث متعفنة.. مجازر عرقية في تيغراي شمالي إثيوبيا

2020/12/12 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد شهود عيان في تيغراي لـ "أسوشيتد برس"، أنهم شهدوا مهاجمة قوات من الشرطة، وأفراد من ميلشيات شبابية في تيغراي، يهاجمون أفراد من أقلية الأمهرة الموجودة بمدينة "ماي كادرا".

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