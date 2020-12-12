2020/12/12 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- شن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، هجوما لاذعا على “تظاهرات تشرين” واصفا إياها بـ”الفتنة”، مشيرا إلى أن حزب البعث مهد لها ولتنظيمي القاعدة وداعش.وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر خاص لمنظمة بدر، إن “حزب البعث هو الذي اوجد الارضية المناسبة لتنظيم القاعدة ولساحة الاعتصامات وتنظيم داعش، وأيضا مهد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يصف التظاهرات بفتنة تشرين ويتهم حزب البعث بالتهميد لها المركز الخبري الوطني.

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