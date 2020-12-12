العثور على 3 جثامين لأشخاص قتلوا في قصف تركي على منطقتهم قبل 9 أيام

2020/12/12 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر أمنية في محافظة دهوك، العثور على جثامين ثلاثة اشخاص قتلوا في قصف تركي قبل أيام.

المصادر ذكرت بأن المواطنين الثلاثة كانوا قد فقدوا قبل تسعة أيام، خلال توجههم من قراهم للصيد في وادي رشافا شمالي ناحية ديريلوك التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، وانقطع الاتصال بهم اثناء قصف للطائرات التركية على المنطقة حسب تصريحات ذويهم، مبينة ان الكشف على الجثث أظهر ان الوفاة حدثت جراء القصف التركي.

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