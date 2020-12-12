مصر تعاود الحديث عن “الاعمار مقابل النفط” مع العراق.. وتكشف تفاصيله وموعد انطلاقه

2020/12/12 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

انطلقت في القاهرة اليوم السبت مباحثات ثنائية بين مصر والعراق والتي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن اتفاق “الإعمار مقابل النفط” الموقعة بين بلاده والعراق سيدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة.

وأعلنت الحكومة المصرية، الشهر الماضي عن التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية “النفط مقابل الإعمار”.

وأضاف رئيس الوزراء المصري هناك توجيها رئاسية بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق”

وأعرب مدبولي عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.

وحسب الاتفاق تقوم شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط اتستوردها مصر .

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا قبل أيام، إن دعم المواد البترولية في بلاده هبط 46% في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، إلى حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتي سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري.

وأضاف” سيتم في الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التي سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين، مع مراعاة أنه سيتم وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين”

وشهدت العلاقات المصرية العراقية تطورا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وتوجت تلك العلاقات المشتركة بتوقيع 15 اتفاقية خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إلى بغداد الشهر الماضي.

يذكر أن الوفد العراقي، وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي، والتقى الوزراء العراقيون نظرائهم المصريين، كما زار الوفد العاصمة الادارية.

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