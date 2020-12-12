"لن نعيش في عزلة".. حشد العتبات يبرم اتفاقاً مع منظمة دولية لدراسة "القانون الدولي"

2020/12/12 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس القتالية، السبت، عن

اتفاق أبرمته مع منظمة "نداء جنيف

الدولية" بشأن ورش تخص القانون الدولي

الإنساني.

وفي لقاء أجراه قائد الفرقة الشيخ ميثم

الزيدي مع مستشار المنظمة، موفق

الخفاجي، لمن

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