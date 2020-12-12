تطبيق المادة 111

2020/12/12 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفته

منذ اكتشاف النفط في العراق والعراقيون

ينتظرون أن تشملهم نعمة لكنه اصبح نقمة

على العراقيين، سالت دماء من أبناء

الوطن بقدر تدفق ذلك السائل من باطن

الأرض.

الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة

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