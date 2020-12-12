الإتحادات الرياضية تخول درجال لتمثيلها في إجتماع مسقط

2020/12/12 | 18:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

إجتمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، بأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية على قاعة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة وبحضور مديريّ دائرتيّ العلاقات والتعاون الدولي والتربية البدنية في الوزارة.

وأكد درجال في بيان لمكتبه تلقته /المعلومة/ على ضرورة “إتفاق الجميع فيما بينهم ، ونبذ الخلافات والعمل على خدمة المصلحة العامة، والإبتعاد عن الظهور الإعلامي الذي لا يخدم الرياضة العراقية وينعكس سلباً على عملية الإصلاح الرياضي التي ننشدها جميعاً، مثمناً في الوقت نفسه موقف الجميع لعقد هذا الاجتماع”.

وأضاف درجال أنه “سيمنع أي تدخل خارجي في الشأن الرياضي العراقي، وسيتم التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية مباشرةً دون قنوات إتصال أخرى، كونه شأن داخلي ولن يسمح بالتأثيرات الخارجية على القرارات الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية وجمعيتها العمومية التي تتهيأ لإعادة إنتخابات مكتبها التنفيذي”.

واضاف البيان ان “أعضاء الجمعية العمومية سلموا درجال ورقة عمل تتضمن نقاطاً عدة أبرزها القبول بإعادة الإنتخابات، وسيتم عقد اجتماعات متكررة لوضع أسس عمل مشتركة خدمة للرياضة العراقية”.

ومن المؤمل أن يعقب هذا الإجتماع جلسة مشتركة ستجمع بين الأطراف المختلفة بحضور رعد حمودي، وسرمد عبد الاله.



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