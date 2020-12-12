شيروان ميرزا: اجتماع طالباني مع رئيسي الوزراء والنواب كان ايجابيا

2020/12/12 | 18:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية، اجتماع وفد حكومة اقليم كوردستان مع رئيسي مجلس الوزراء والنواب، بالايجابي.

وعقد وفد حكومة الاقليم برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجل الوزراء، في وقت سابق من اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد المحلبوسي.

وقال شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اجتماع وفد حكومة الاقليم مع رئيسي مجلس الوزراء والنواب كان ايجابيا، مشيرا الى ان الجانبين يلتزمان بتطبيق المادة 7 من قانون تمويل العجز المالي.

وأعرب ميرزا عن امله في توصل الجانبين الى اتفاق نهائي بأسرع وقت، لانهاء الوضع غير المستقر لاوضاع موظفي اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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