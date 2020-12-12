التعادل الايجابي يحسم مواجهة الميناء والكرخ في دوري الكرة الممتاز

2020/12/12 | 18:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حسم التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما مباراة الميناء والكرخ لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثنائية الكرخ كل من محمود خليل في الدقيقة 18 ومناف يونس في الدقيقة 85.

اما ثنائية الميناء فسجلها كل من حسين يونس في الدقيقة 56 وسالم احمد في الدقيقة 57.

والتعادل وزع نقاط المباراة بين الفريقين، حيث اصبح رصيد الكرخ 8 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما اصبح رصيد الميناء 9 نقاط في المركز الحادي عشر. انتهى/ 25 ل

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