المجلس التنسيقي الثلاثي العراقي - المصري - الأردني يجتمع في بغداد السنة المقبلة

2020/12/12 | 18:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد المجلس التنسيقي الثلاثي المنقعد في القاهرة، السبت، على ضرورة تنفيذ المخرجات التي تم الإتفاق عليها، بين الأطراف.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حميد مجيد، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 كانون الاول 2020)، أن "المجلس التنسيقي الثلاثي المنعقد في القاهرة، يشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم توقيعه بين الدول الثلاث خلال الفترات السابقة، وتفعيله على أرض الواقع بأقرب وقت ممكن".

وأكد مجيد، أنه سيتم "انعقاد قمة للزعماء الثلاثة في بغداد، خلال الربع الأول من السنة المقبلة".

وأشار إلى أنه (المجلس) "أوصى بضرورة المباشرة فوراً بتواصل الوزراء مع نظرائهم، للشروع بتنفيذ المخرجات التي نتجت عن الجلسة، وما ورد فيها من توصيات".

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