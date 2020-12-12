لاغالب ولامغلوب بين الميناء والكرخ

2020/12/12 | 18:40 - المصدر: سفن سكاي

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تقاسم فريقي الميناء والكرخ نقاط مباراتهما بعد ان تعادلا ايجابياً بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز على ملعب جذع النخلة في البصرة .

افتتح الكرخ اهدف المباراة عن طريق محمود خليل في الدقيقة (18) وانتظر الميناء حتى الدقيقة (56) ليعادل النتيجة عن طريق لاعبه حسين ناصر قبل ان يضيف احمد سالم الهدف الثاني للسفانة بعد اقل من دقيقة , وفي الدقيقة (84) عاد الكرخ للمباراة بهدف مناف يونس.

بهذه النتيجة ارتفع عدد نقاط الكرخ لثمان نقاط في المركز 13 , وحل الميناء في المركز 11 بـ 9 نقاط.

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