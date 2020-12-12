العمل من السرير قد يكون مفيدا للصحة العقلية

2020/12/12 | 18:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} منذ بداية الإغلاق الناتج عن "كوفيد-19"، انتقل عدد كبير من الناس للعمل من المنزل، بحيث تحولت الغرف المختلفة إلى مكاتب على مدار الأشهر التسعة الماضية.

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