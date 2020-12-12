الميناء يتعادل ايجاباً مع الكرخ

2020/12/12 | 18:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعادل فريق الميناء ايجاباً مع الكرخ بهدفين {2-2} لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز.يتبع..

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