حملة اعتقالات 'واسعة' تشنها سلطات إقليم كوردستان ضد سياسيين ورجال دين

2020/12/12 | 18:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفذت سلطات إقليم كوردستان، السبت، حملة اعتقالات "واسعة" طالت سياسيين ورجال دين، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السليمانية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للنائب بالبرلمان الاتحادي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، جمال كوجر، اليوم، (12 كانون الاول 2020)، أكد فيه بالقول ان "هناك حملة اعتقالات حصلت من الجهات الأمنية الرسمية (في الإقليم) وشملت شخصيات سياسية في الإقليم ورجال دين من خطباء المساجد، بعد المطالبات بالتظاهر أمس بعد صلاة الجمعة".

وأضاف كوجر، أن "الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يجري من عنف وتدهور في الوضع".

وأشار النائب، إلى أن "المعارضة السياسية في إقليم كوردستان، لم تشارك بشكل مباشر في التظاهرات الحالية بالإقليم، ولا توجد جهة سياسية مشاركة باسمها".

وفي أمس الجمعة، أعلنت كتلة التغيير في برلمان إقليم كوردستان، أن السلطات الكوردية منعت دخول أعضائها الى محافظة السليمانية، لغرض الذهاب الى موقع التظاهر، بعد إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال.

جاء ذلك في تصريح لعضو الكتلة، دابان محمد، لوسائل اعلام حكومية تابعها "دیجیتال میدیا إن آر تي"، (11 كانون الاول 2020)، أوضح فيه، إن "كتلة التغيير أعلنت اعتصامها لليوم الثالث بشكل سلمي في برلمان كوردستان"، مبينا أنه "ينقصنا سبعة تواقيع من أجل عقد جلسة برلمان كوردستان".

وأضاف محمد، ان "القوات الأمنية منعت أعضاء كتلة التغيير من الدخول الى السليمانية"، مشيرا الى ان "الذهاب الى موقع التظاهر جاء من أجل تهدئة الوضع واستجابة لطلب المتظاهرين بسبب إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال بالتظاهرات".

A.A

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