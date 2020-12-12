تنويه حول كلمة رئيس الجمهورية في قمة المناخ

2020/12/12 | 18:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، تنويها حول كلمة فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، خلال قمة المناخ التي ستعقد اليوم بشكل افتراضي.

وقال المكتب في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: ان رئيس الجمهورية برهم صالح يُلقي مساء اليوم كلمة العراق في القمة العالمية حول المناخ "قمة طموح المناخ" وبمشاركة اكثر من 70 رئيس وزعيم حول العالم، والتي تستضيفها المملكة المتحدة - لندن.

واضاف: ان وقت البث سيكون في تمام الساعة 8:50 دقيقة من مساء آليوم، مبينا ان مدة الكلمة 4 دقائق.

واشار البيان الى ان الكلمة ستبث على التردد التالي:

‏Sat ..Eutelsat E36B

‏Frq..



12703

‏S/R..2200

‏Pol..V

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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