تصريحات سارة من المالية النيابية.. حصة كبيرة من الدرجات الوظيفية في موازنة 2021

2020/12/12 | 18:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية بموازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستتضمن مستحقات قرار 315.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته “يس عراق”، إن “موازنة العام المقبل من المرجح التصويت عليها في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية ستعمل على تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية في موازنة العام المقبل والناتجة من الحذف والاستحداث”.

وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتضمن مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات”.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في وقت سابق وضع خطة لتمرير موازنة العام المقبل.

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