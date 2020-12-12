شعر أردوغان يثير غضب طهران.. إيران تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج

2020/12/12 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، السفير التركي لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية تصريحات صدرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصفتها طهران بأنها "تستهدف وحدة الأراضي الإيرانية".

وبحسب قناة العالم الإيرانية، "طالبت الخارجية الإيرانية أنقرة بتقديم إيضاحات فورية".

وقالت طهران، "لقد ولّت مرحلة الأطماع التوسعية، وإيران لا تسمح لأحد بالنيل من سيادتها، ولن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة".

وشددت الخارجية على أن "إيران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي".

"مقطوعة شعرية"

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني، في وقت سابق، في باكو، أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن "أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بالفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تدوينة بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".

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