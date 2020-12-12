روح الله زم.. من بغداد إلى المشنقة في إيران بعد

2020/12/12 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، كانت المحطة الأخيرة للمعارض الإيراني روح الله زم قبل أن يختفي هناك ويظهر فجأة في طهران بعدها بفترة وجيزة وتعلن السلطات الإيرانية اعتقاله في أكتوبر 2019.

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