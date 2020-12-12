المقدادية يضرب موعداً مع الجبايش في نهائي دوري الطائرة

2020/12/12 | 19:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

ضرب نادي المقدادية موعداً مع نادي الجبايش في نهائي بطولة العراق للناشئين بكرة الطائرة.

وفاز المقدادية على الرميثة في نصف نهائي المسابقة بعدما بلغ الدور بفوزه على الشطرة في ربع نهائي البطولة.

وكان الجبايش قد تأهل الى المباراة النهائية بعد فوزه على نادي البحري بثلاثة اشواط مقابل لا شيء في البطولة.

يذكر ان البطولة تقام وفق اجراءات صارمة من اتحاد الطائرة لمنع التزوير بين صفوف اللاعبين.



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