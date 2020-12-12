والد هالاند يلمح لإمكانية رحيله عن دورتموند ويصرح: رونالدو وإبراهيموفيتش مثليه الأعلى

2020/12/12 | 19:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} اعترف والد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، أنه أجرى بعض المحادثات مع يوفنتوس قبل انضمام نجله إلى العملاق الألماني في يناير 2020.

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