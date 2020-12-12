تعددت الاطروحات لحل الازمة في العراق والباعث واحد - علي عرمش شوكت

2020/12/12 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت تلاحقت الاطروحات السياسية من قبل الكتل التي ساهمت بحكم العراق منذ سقوط النظام عام 2003 وكانت جلها وكأنها في حالة تزاحم واللحاق بالعربة الاخيرة بعد ان بدأ قطار المغادرة بالتحرك.



وكأن في ذلك الخلاص من اعصار جارف تلوح نذره في الافق.



ربما يوجد شيء من هذا القبيل..



كانت بعناوين مختلفة شكلاً الا انها متشابهة مقاصدها..



ظاهرها معالجة ازمة النظام المستعصية.وجوهرها غير ذلك، والمضحك المحزن ان الذين كانوا ......





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