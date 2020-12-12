كربلاء.. نقابات وجمعيات تطالب بإقرار قانون المحكمة الاتحادية ومعالجة الازمة المالية

2020/12/12 | 19:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء..

طالب تجمع النقابات والاتحادات والجمعيات في كربلاء، السبت، بضرورة الاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية، وايجاد حلول لتجاوز الازمة الاقتصادية.

وقال رئيس فرع نقابة الصحفيين في كربلاء توفيق الحبالي لـ /المعلومة/ ان “تجمع النقابات والاتحادات والجمعيات الذي يضم جميع رؤساء هذه المسميات وبعد اجتماع موسع خرج بعدة مقررات تحاكي هموم المواطنين والشرائح المهنية الاخرى”.

وأضاف، أن “المجتمعين طالبوا مجلس النواب بضرورة الاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية من اجل اكمال الاستعدادات للانتخابات المبكرة، وضرورة توفير الاموال اللازمة لاجرائها وتوفير الاجواء الامنة لاقامتها”.

واشار الى ان “من المقررات ايضا دعوة الحكومة والبرلمان الى ايجاد الحلول المنطقية لتجاوز الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم الاعتماد على مشاريع الاقتراض لما له من عواقب غير محسوبة ستسهم في تحميل البلد ديوانا ستتراكم مع مرور الوقت، وان لا تكون الحلول ايضا على حساب رواتب الموظفين”. انتهى25ش

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