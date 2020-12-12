2020/12/12 | 19:19 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]اكد المحلل السياسي البريطاني روبرت انكلاش ، السبت ، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة “الكيان الصهيوني” وهجماته الارهابية هي الرد وبقوة على اعتداءاته .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي بريطاني: الطريق الوحيد لمنع الارهاب الاسرائيلي هو الرد بقوة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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