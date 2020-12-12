أكثر من 250 ألف درجة وظيفية في موازنة 2021

2020/12/12 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو اللجنة المالية النيابية ناجي

السعيدي، السبت، التصويت على مشروع

قانون الموازنة المالية لعام 2021، في

جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

واوضح السعيدي، أن "اللجنة المالية

ستعمل على تضمين أكثر م

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