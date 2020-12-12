كلية الآداب بجامعة الموصل تناقش “النسوية في الأدب الامريكي والإنكليزي”

2020/12/12 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار نظمت كلية الآداب بجامعة الموصل ندوة علمية الكترونية، نظمها قسم اللغة الانكليزية برعاية رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي، وبإشراف عميد كلية الآداب الدكتور محمد علي محمد عفين، هذه الندوة حملت عنوان (النسوية في الأدب الامريكي والإنكليزي) وحظيت بمشاركة واسعة من قبل الباحثين وذلك عن بعد عبر …

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