الأمم المتحدة تدعو إلى إعلان حالة “الطوارئ المناخية”

2020/12/12 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إن على زعماء العالم إعلان حالة “الطوارئ المناخية” في بلدانهم.

وشدد غوتيريش، في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ، على أن ذلك ضروري لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

وصرح غوتيريش في كلمة عبر الاتصال المرئي: “هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية..



لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني”.

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