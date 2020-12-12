المنافذ الحدودية تعلن عن اتلاف مواد غذائية في منفذ القائم

2020/12/12 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن اتلاف مواد غذائية في منفذ القائم الحدودي بمحافظة الانبار.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ القائم الحدودي بمحافظة الأنبار، أعلنت عن اتلاف مواد غذائية تقدر (6طن و 308كغم) لعدم التصريح بها وبدون اجازة استيراد”.

واوضحت، انه “تم اتلاف المواد وفق محضر اصولي من الدوائر العاملة في المنفذ (الاستخبارات والمخابرات والكمرك المدني وممثل الصحة والمحجر الزراعي) فضلاً عن مديرية المنفذ الحدودي”.

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