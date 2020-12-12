الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية

2020/12/12 | 19:23 - المصدر: NRT عربية

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دعت منظمة الأمم المتحدة، السبت، كل زعماء العالم إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية، لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، عبر الاتصال المرئي خلال قمة عن المناخ، اليوم، (12 كانون الاول 2020)، قال فيه: "هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية..



لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني".

وشدد على أن ذلك ضروري لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية التي تستمر يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.

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