البصرة.. بيان أمني لنتائج عملية الوعد الصادق لمرحلتها الثالثة

2020/12/12 | 19:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، اعتقال 37 مطلوبا، وضبط أسلحة واعتدة مختلفة، ضمن عملية الوعد الصادق في المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة للمحورين الشمالي والجنوبي ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 كانون الاول 2020)، إن "القوات الأمنية تواصل الإجراءات الخاصة بفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون في محافظة البصرة".

وأضاف البيان، أن "مجمل نتائج عملية الوعد الصادق في المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة للمحورين الشمالي والجنوبي ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة، كان القبض على 37 مطلوبا وفقا لمواد قانونية مختلفة، وضبط 12 بندقية آلية كلاشنكوف ومسدس عيار 5/8 وهاونيين عيار 82 ملم و4 أخرى عيار 60 ملم وسبطانة عيار 23 ملم وأخرى عيار 5/14 ملم وسبطانة عيار 5/12 ملم ومجموعة رمي لرشاشة عيار 5/14 ملم و58 مقذوفا عيار 100 ملم".

وتابع: "و3 قنابر هاون عيار 120 ملم و5 أخرى عيار 60 ملم و3 رمانات يدوية و3 مخازن بندقية سعة 30 إطلاقة فارغة و121 ورقة نقدية أمريكية مزورة فئة 100 دولار، فضلا عن نقود مزورة عراقية بلغت (3,255,000) دينار عراقي".

وفي وقت سابق، اعلنت قيادة عمليات البصرة، مباشرتها بتنفيذ المرحلة الثالثة من الصفحة الرابعة لعملية الوعد الصادق في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (12 كانون الاول 2020)، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، أن "العملية انطلقت على محورين، الأول المحور الشمالي من خلال لواء مشاة 36 ومديرية شرطة البصرة، ولواء القوة الضاربة، والوكالات الأمنية والاستخبارية، وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة".

واضاف البيان، أن "المحور الجنوبي كان بمشاركة قيادة القوة البحرية، وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة قيادة عمليات البصرة، والوكالات الأمنية والاستخبارية، وهيئة الحشد الشعبي، وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة".

وأشار إلى أن "العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

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