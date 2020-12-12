الاتحاد الكردستاني: بغداد سترسل 320 مليار دينار الى الاقليم خلال 48 ساعة

2020/12/12 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اطلاق ضمانات من قبل الحكومة الاتحادية بتحويل ثلاثمئة وعشرين مليار دينار إلى اقليم كوردستان، خلال الثمان واربعين ساعة المقبلة.

وقال عضو الاتحاد فائق يزيدي، إن المبلغ محدد ضمن اتفاق سابق وهو بمثابة نية وضمانات من قبل الحكومة الاتحادية لتهدئة الشارع في كردستان، خصوصا بعد تغريده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتعهده الاستجابة لمطالب المتظاهرين في السليمانية بإقليم كوردستان.

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