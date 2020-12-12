درجال: لن نسمح بالتدخل الخارجي في الشأن الرياضي العراقي

2020/12/12 | 19:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إجتمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت 12-12-2020، بأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية على قاعة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة وبحضور مديريّ دائرتيّ العلاقات والتعاون الدولي والتربية البدنية في الوزارة.

وجرى خلال الإجتماع التطرق لمواضيع عدة تتعلق بالشأن الأولمبي والتجاذبات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية والمنابر الإعلامية، وعقب مناقشات مستفيضة وتبادل آراء عدة أجمعت الإتحادات الرياضية على تخويل وزير الشباب والرياضة عدنان درجالليكون ممثلاً عنها في الإجتماع الذي سيقام في سلطنة عمان ويجمع المجلس الأولمبي، والآسيوي، واللجنة الأولمبية الدولية.

وأكد الوزير درجال على ضرورة إتفاق الجميع فيما بينهم ، ونبذ الخلافات والعمل على خدمة المصلحة العامة، والإبتعاد عن الظهور الإعلامي الذي لا يخدم الرياضة العراقية وينعكس سلباً على عملية الإصلاح الرياضي التي ننشدها جميعاً، مثمناً في الوقت نفسه موقف الجميع لعقد هذا الإجتماع.

وأضاف الوزير درجال أنه سيمنع أي تدخل خارجي في الشأن الرياضي العراقي، وسيتم التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية مباشرةً دون قنوات إتصال أخرى، كونه شأن داخلي ولن يسمح بالتأثيرات الخارجية على القرارات الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية وجمعيتها العمومية التي تتهيأ لإعادة إنتخابات مكتبها التنفيذي.

وسلم أعضاء الجمعية العمومية ورقة عمل تتضمن نقاطاً عدة أبرزها القبول بإعادة الإنتخابات، وسيتم عقد اجتماعات متكررة لوضع أسس عمل مشتركة خدمة للرياضة العراقية.

هذا ومن المؤمل أن يعقب هذا الإجتماع جلسة مشتركة ستجمع بين الأطراف المختلفة بحضور السيدين رعد حمودي، وسرمد عبد الاله”.

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