2020/12/12 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، السبت (12 - 12 - 2020)، بان شجاراً مسلحاً اندلع بين حمايتي النائبين طلال الزوبعي وكريم ابو سودة اثناء تواجدهما غربي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شجاراً مسلحاً بالعتاد الحي اندلع بين النائبين طلال الزوبعي وكريم ابو سودة اثناء تواجدهما في منطقة ابو غريب للاشراف على حملة لتبليط شوارع القضاء".

وأضاف، أن "الشجار المسلح لم يسفر عن أية اصابات".

واظهر مقطع فيديو النائب كريم ابو سودة مع حمايته ويقوم باطلاق النار في الهواء بعد الشجار المسلح الذي اندلع مع النائب طلال الزوبعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: شجار بين حمايتي نائبين عراقيين يتخلله إطلاق نار - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: شجار بين حمايتي نائبين عراقيين يتخلله إطلاق نار - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).