نائب: توجه حكومي لتوطين رواتب الموظفين الكرد.. ارسال الأموال من بغداد حالياً مشروط

2020/12/12 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أكد النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم السبت، ان ارسال الاموال الى حكومة اقليم كردستان يجب ان يقابله التزام كردستان بالاتفاق النفطي، وكذلك تسليم إيرادات المنافذ البرية والجوية، لافتا الى ان هناك توجهاً لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان اسوة بموظفي بقية مناطق العراق.وقال قدو في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ارسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية الى كردستان مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية وكذلك دستورية في حال لم يلتزم كردستان بتطبيق الاتفاق النفطي وكذلك تسليم ايرادات المنافذ". واضاف ان "هناك توجها حكوميا بناءً على طلب النواب الكرد لتوطين رواتب الموظفين الكرد من اجل ضمان رواتبهم بسلامة دون ان تذهب الى جيوب الفاسدين".وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الحاج رشيد، اليوم السبت، آخر تطورات الحوارات بين الإقليم وبغداد بخصوص المشاكل المالية العالقة بين الطرفين وذلك بعد عقد أجتماع جمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالوفد الكردي الزائر لبغداد حضرته اللجنة المالية النيابية.

وقال الحاج رشيد لـ(بغداد اليوم)، "حتى الآن..



لا يوجد اتفاق رسمي بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان على ما يتعلق بالمشاكل المالية العالقة بين الطرفين، وبخصوص تطبيق بنود قانون العجز المالي في موازنة 2020".

وتابع ان "هنالك مرونة في الحوار، بين الطرفين، ولكن موضوع التوصل إلى اتفاق رسمي، ما يزال عبارة عن تكهنات وتسريبات فقط"، مؤكدا "عدم التوصل الى اتفاق نهائي بين بغداد واربيل بخصوص القضايا المالية العالقة بين الطرفين".من جهته، نفى سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان قوباد طالباني، الاخبار التي تحدثت عن رفض مقترح ارسال الموازنة الى اقليم كردستان، مؤكدا "استمرار الاجتماعات بين وفد حكومة الاقليم والاطراف السياسية في بغداد".وقال هوارمي في تصريح صحفي، ان "الاخبار التي تحدثت عن رفض الحكومة الاتحادية بارسال الموازنة الى حكومة اقليم كردستان غير صحيحة وعارية عن الصحة.وأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في وقت سابق من اليوم السبت، أن أي اتفاق مع كردستان يخالف ما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر "باطلآ ".

وقال الكعبي في تصريح نشره مكتبه الاعلامي أن "اي اتفاق بخصوص نفط اقليم كردستان ومستحقاته يخالف لما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر باطلآ".

وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والنواب محمد الحلبوسي، السبت 12-12-2020، اجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كردستان الزائر لبغداد وحضرته اللجنة المالية النيابية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الكاظمي ، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.

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