العراق.. المالية النيابية تعلن موعد التصويت على موازنة 2021

2020/12/12 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية بموازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستتضمن ...

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