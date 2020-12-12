استمرار الإحتجاجات في كردستان العراق .. ما هي الأسباب؟

2020/12/12 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الاحتجاجات الشعبية المطلبية في محافظة السليمانية، في منطقة كردستان العراق، وتتوسع الى مدن اخرى في المحافظة، على خلفية التأخر بدفع الرواتب والمط...

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