حزب الله العراق: التطبيع خيانة للإسلام ولا نوقع مهما كانت التحديات

2020/12/12 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت كتائب حزب الله العراق مهرجاناً تحت عنوان "التطبيع خيانة للإسلام والأمة"، اليوم السبت، وذلك ردا على التطبيع، وادانت كلمات المسؤولين خلال المهرجا...

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