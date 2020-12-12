الفان دولار.. مكافأة حارس الديوانية بعد تصديه لركلة جزاء امام الصقور

2020/12/12 | 19:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، تخصيص مكافأة لحارس مرمى الفريق وليد عطية بمبلغ 2000 دولار.

وقال العنكوشي لـ /المعلومة/ ان “الحارس وليد عطية كان مميزاً في اللقاء وقدم اداءً كبيراً ساهم في تحقيق التعادل وتجنب الخسارة امام فريق قوي مثل القوة الجوية”.

واوضح بالقول، “وجهت بتكريم عطية بمبلغ الفين دولار نتيجة لحماية شباكه وكاجراء تحفيزي كي يقدم افضل ما لديه خلال الموسم الحالي”.

وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي من دون اهداف، بعدما تصدى عطية لركلة جزاء ايمن حسين في الدقيقة 85.



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