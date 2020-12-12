ندد بتطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني - النهج الديمقراطي

2020/12/12 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطي يندّد بتطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيونيبدعم من رئيس الامبريالية الأمريكية المنتهية ولايته، أقدم النظام المغربي على الإعلان الرسمي على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، بعد سنوات طويلة من العلاقات السرية والعلنية مع هذا الكيان الاستعماري والعنصري والمجرم والقاعدة الأمامية للامبريالية الغربية لفرض هيمنتها على شعوب المنطقة العربية والمغاربية وعرقلة نضالها من أجل التحرر ال ......





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