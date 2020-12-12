2020/12/12 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس بين النجيبين ( محفوظ وسرور ) نعتز بالطبع بمصرية عملاق الرواية العربية والمصرية صاحب نوبل الأديب العالمى نجيب محفوظ ولن نختلف كثيرا حول أعماله التى أثرت الحياة الانسانية فى مصر وبلاد العرب وعندما ترجمت لاقت تقدير من يفهم حرفيته ولغته وجذوره وعمق تفكيره وايديولوجية ساعدته فى مشواره الطويل وكتابات وتأملات فكرية صارت نبراسا لأجيال لحقت به رغم انه وارد الاختلاف ..اليوم احاول توثيق معظم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين النجيبين (محفوظ وسرور) - اشرف عتريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين النجيبين (محفوظ وسرور) - اشرف عتريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).