مدخل إلى عصر الرعب: البرج الخامس - دلور ميقري

2020/12/12 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1لم يكن من المتوقّع وصولُ خبر هجوم الأعراب على المحمل الشريف بسرعة إلى حاضرة السلطنة، كون البريد من الحجاز يتأخر كثيراً.



لكن الخبرَ وصلَ، بطريقةٍ ما، إلى دمشق الشام وذلك قبل أيام من عودتنا إليها ضمن موكب الوالي.



وقعَ الخبرُ كالصاعقة على المدينة، بالأخص تفاصيل السلب والاستباحة، التي تم اللوك بها والزيادة عليها من لدُن أعوان سعدو باشا؛ وكان هؤلاء يعوّلون على إعادته لمنصبه، لاستعادة نفوذهم.



تأججت ......





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