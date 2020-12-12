السيد عمار الحكيم يشدد على تحديث البطاقة البايومترية والشركة الفاحصة لنظام الفرز لتلافي إختراق للنظام.

2020/12/12 | 19:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقينا عصر اليوم عددا من النخب والقيادات الإجتماعية في نادي الصيد ، وتناولنا المشهد السياسي العام والتحديات التي يواجهها العراق في المرحلة القادمة وأكدنا في حديثنا على نقاط عدة كان أبرزها :

🔹️ننظر الى الجانب الإيجابي في حراك تشرين حيث إستعادة شبابنا وتحويلهم الى شباب متفاعلين مع واقعهم ومطالبهم بالإصلاح ونرى في ذلك جانبا مشرقا على الرغم من وجود أجندات ومحاولات لحرف مسار التظاهرات، ورفضنا التعاطي مع تشرين من إطار التخوين والشيطنة فالسلبيات أمر طارئ والإيجابيات كانت تطغى عليها.

🔹️الإحتجاجات ولدت ضغطا عاليا تسبب في إستقالة الحكومة السابقة و المطالبة بالإنتخابات المبكرة، وحذرنا من تجاهل المطالب و تسويفها بحجة أن الإحتجاج تراجع وأن صوت المطالب قد خفت .

🔹️من إيجابيات تشرين ايضا بروز طبقة سياسية شبابية تسعى لأخذ مكانتها في العملية السياسية وتمثل فرصة واعدة لإصلاح النظام السياسي .

🔹️نحتاج الى تعريف واضح للمصلحة الوطنية العراقية وبلورة رؤية محددة بإطار واضح لهذه المصالح على أن نتفق عليها و نختلف على ما سواها، كما أن الإتفاق على المصلحة الوطنية يُمكّن من إنضاج المشاريع الوطنية الجامعة، وشددنا على أن يكون العراق اولا ومحورا في حركة العراقيين وكل ما وراء ذلك يأتي في إطار علاقة الآخر بالمصلحة العراقية.

🔹️نمر بأزمة إقتصادية جراء تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا ونحتاج الى حلول آنية واستراتيجية منها إعادة النظر بمزاد العملة والسيطرة على المنافذ وضبط الإنفاق والضرائب والكمارك واعتماد الاتمتة ومغادرة الدولة الريعية.

🔹️الإنتخابات المبكرة فرصة لإعادة التوازن السياسي للبلد وهي سيف ذو حدين اما أن تتسبب مخرجاتها بإستقرار البلد او لا سامح الله تتسبب بواقع أصعب من الواقع الحالي.

🔹️ضرورة المشاركة الواعية و الفاعلة و الواسعة في الانتخابات والتصويت للاكفأ وإعادة الثقة بالنظام السياسي، وأن تراجع نسبة المشاركة يعني فسح المجال للقوى السياسية التي تمتلك جمهورا منظما لحصد مقاعد أكثر .

🔹️نشدد على تحديث البطاقة البايومترية فذلك من شأنه أن يحد من التلاعب والتزوير ونشدد ايضا على الشركة الفاحصة لنظام الفرز الإلكتروني لتلافي أي عملية إختراق للنظام.

🔹️نجدد رؤيتنا لتحالف عابر للمكونات قادر على صناعة معادلة النجاح بتحالف قوى منسجم من كل المكونات يخلق فريقا مسؤولا عن الإخفاق وفي ذات الوقت يمنع أي شعارات مذهبية او قومية، ويكفي أن يتشكل تحالف واحد ليتشكل التحالف الآخر .

🔹️نحتاج منهجا يفرز قوى الدولة عن قوى اللادولة فأي جهة تقوى بقوة الدولة هي من قوى الدولة وتحتاج الى دعم واسناد الكفاءات والقيادات المجتمعية، واي جهة تقوى بضعف الدولة هي من قوى اللادولة.

🔹️تظاهرات كردستان لا تخص كردستان وحدها كما أن تظاهرات الوسط والجنوب لا تمثل المناطق بعينها، بل إنها تظاهرات يعنى بها العراق أينما كانت، وأن الوقت ما عاد يسمح للحلول الترقيعية، ولا بد من الأخذ بعين الإعتبار رأي الدستور والإدارة الاتحادية لموارد البلد.

🔹️منطق تفرد كل جهة بواردات مناطقها يخاطر بوحدة العراق ويحوله الى كانتونات، ونعتقد بضرورة الإدارة الإتحادية و الإعتماد على تمثيل المناطق في شركة سومو .

🔹️مصلحة العراق ببغداد قوية واطراف عراقية قوية ونجدد موقفنا الداعم للمطالب والرافض للعنف من اي طرف كان .

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