بالصور..اشتباك مع الدواعش يكشف عن مقبرة لهم في حمرين

2020/12/12 | 19:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اشتبكت قوات لواء أئمة البقيع التابعة للحشد الشعبي في محور ديالى مع داعش في قاطع جبال حمرين.

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