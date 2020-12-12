وزير الزراعة ونظيره المصري يوقعان مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي

2020/12/12 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقّع وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، السبت، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي مع نظيره المصري محمد مرزوق القصير.وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين الوزاريين العراقي والمصري، التي حضرها رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، أسفرت عن توقيع …

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