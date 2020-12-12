توقعات الطقس خلال الايام القليلة القادمة

2020/12/12 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، توقعاته حول حالة الطقس خلال الايام القليلة القادمة.وكتب عطية، على منصته في ’’فيسبوك’’، منشوراً عن طقس الايام المقبلة، قائلاً: “سيكون هناك منخفض جوي متعمق في الطبقات العليا، على سواحل بلاد الشام، يمتد منه اخدود سطحي نحو شمال غرب العراق ، صباح يوم الثلاثاء المقبل، …

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